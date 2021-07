“Negli ultimi anni la maleducazione ed il menefreghismo degli automobilisti è aumentato a dismisura. In città oramai è il caos e lo vedete anche voi, in ogni via vi sono infrazioni più o meno gravi, ma sempre fastidiose”.

E’ lo sfogo di un lettore, che con alcune foto (pubblicate in questo articolo) documenta una serie di “parcheggi selvaggi” in diverse zone di Piacenza. “Questa città -aggiunge – è una città solo a misura di auto, perché non si fa niente per evitare di usarle, specialmente in città incentivando l’uso delle biciclette, in quanto anche l’amministrazione comunale non fa assolutamente niente nel settore”.

“Le piste ciclabili tutte – rileva -, sono sempre ostruite da auto parcheggiate, i parcheggi selvaggi sono la normalità, parcheggiano dappertutto, sulle strisce pedonali, sulle ciclabili, in contro mano! Lo fanno perché sono consapevoli che in questa città nessuno ha la voglia di controllare e sanzionare! E pensare che dalle migliaia di infrazioni il Comune ne guadagnerebbe sul lato economico. Non capisco questo menefreghismo da parte del Comune di non far fare i controlli alle forze dell’ordine. Non è difficile, lo abbiamo sotto gli occhi tutti. Non c’è un luogo o una via dove non ci sono infrazioni e parcheggi selvaggi! Allora la domanda viene spontanea: perchè non vediamo mai i vigili nelle strade cittadine? Perché? Non è difficile fare i controlli e soprattutto era stato promesso in campagna elettorale (si, ciao…) che ci sarebbero stati i vigili nei quartieri, chi li ha mai visti? Abbiamo piste ciclabili e posti per biciclette e scooter sempre occupati da auto! basta! non è possibile!”

“Siamo una delle città più inquinate d’Europa – conclude – e nessuno muove un dito! Anzi, tagliano alberi ed interi filari di alberi che costeggiano le strade, aumentando i capannoni con relativo aumento di traffico ed inquinamento, tutto l’opposto di quello che si deve fare! Vogliamo vedere i vigili girare nei quartieri e soprattutto intervenire quando i cittadini segnalano problemi ed infrazioni! Basta non se ne può più!”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it