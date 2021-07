A Veleia arriva Paolo Rossi con Stand Up Omero. Nuovo appuntamemto stasera 28 luglio, dalle 21 e 30, nell’area archeologica di Veleia per la rassegna curata da Paola Pedrazzini.

Protagonista il popolare comico Paolo Rossi, con uno spettacolo inedito dedicato all’Odissea, progetto e regia di Sergio Maifredi, produzione Teatro Pubblico Ligure

Debutta in prima nazionale al Festival di Veleia Stand Up Omero, esilarante cavalcata nell’Odissea in cui Paolo Rossi – diretto da Sergio Maifredi – raccoglie la sfida di raccontare tutti i ventiquattro canti del poema omerico in sessanta minuti con l’incisiva, intelligente ironia che lo contraddistingue, fondendo uno dei testi basilari della cultura occidentale con la forma teatrale più anticonformista, lo “stand up”, in cui l’attore si rivolge direttamente al pubblico senza il filtro della finzione.

“In questo momento voglio tornare a raccontare storie dal vivo – dice Paolo Rossi -. L’importanza del racconto è fondamentale per portare un conforto laico alle persone. Per me Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie. Forse tutta la storia dell’Odissea è Ulisse che l’ha commissionata ad Omero, perché non sapeva cosa dire a sua moglie dopo avere impiegato dieci anni per tornare a casa”.

“Odissea per me è il libro dei libri – aggiunge Sergio Maifredi -. È uno straordinario breviario senza essere un libro sacro. Ti avvicina all’essenza divina dell’uomo senza importi dogmi o atti di fede. Per questo è il mio libro, il libro che unico porto sempre con me. Lavorare con Paolo Rossi è una esperienza unica, come entrare nella gabbia dei leoni, una bella storia che ho il compito di portare in teatro a voi”.