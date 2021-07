Incendio a Piacenza nella tarda mattinata del 2 luglio: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Colla, una strada trasversale di via Emilia Pavese, per domare le fiamme in un’abitazione, sede di un’attività di gommista al piano terra e di alcuni appartamenti al secondo.

Il fumo denso si è levato dall’edificio, avvolgendolo completamente, e diffondendosi nelle vicinanze. La colonna è presto diventata visibile da vaste porzioni di città. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri, ma fortunatamente non ci sono persone intossicate o ferite a causa dell’incendio.

I vigili del fuoco hanno operato con gli idranti per spegnere le fiamme e raffreddare la fonte dalla quale sono scaturite, si presume l’autofficina al piano terra. Non appena il fuoco e soprattutto il fumo hanno iniziato a diffondersi, i residenti dei tre appartamenti al primo piano hanno abbandonato le loro abitazioni.

Ingente il conto dei danni, sono inoltre in corso gli accertamenti per individuare le cause dell’incendio da parte dei vigili del fuoco.

