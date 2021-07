“Accolti nei centri estivi tutti i minori con disabilità, esaurite le liste d’attesa”

“Penso sia importante condividere questo traguardo, che ci rende particolarmente felici: grazie all’aumento dei fondi stanziati dal Comune, come richiesto da Confcooperative, sono stati accolti presso i centri estivi tutti i minori con disabilità che ancora si trovavano in lista d’attesa”.

Non nasconde la soddisfazione, l’assessore ai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Piacenza Federica Sgorbati: “Ringrazio i gestori che sin dall’inizio avevano garantito la loro disponibilità e tutte le realtà che hanno risposto alla riapertura del bando nell’ambito del progetto Estate per tutti. Aver potuto garantire questo fondamentale sostegno alle famiglie, con riguardo innanzitutto per chi si trova in situazioni di maggiore difficoltà, era per noi un obiettivo prioritario e irrinunciabile”.