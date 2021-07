Addio a Rossella Groppi, la prof con la passione per la memoria civile

Piacenza dice addio a Rossella Groppi, docente del liceo artistico Cassinari e attivista.

Chi ha conosciuto Rossella sa bene come questa definizione possa essere riduttiva: promotrice di laboratori di storia locale, come quelli realizzati 10 anni fa alla scuola media di Calendasco, e poi diventati libri in collaborazione con Filippo Zangrandi e Matteo Corradini, è stata collaboratrice dell’Isrec e appassionata protagonista della vita civile di Piacenza, sia sul fronte della tutela dell’ambiente che dei diritti delle donne e della legalità. Un male implacabile ci priva oggi del suo sguardo azzurro e franco e del suo sorriso che si apriva sempre, a ogni incontro. La sua intelligenza cristallina invece continuerà a restare con noi e soprattutto con i suoi studenti, ai quali si è dedicata fino all’ultimo.

Per chi volesse ricordare Rossella e unirsi al dolore del marito e delle figlie, nella serata di domani, 28 luglio, sarà recitato il rosario nella chiesa di San Sisto a Piacenza.