Al Farnese arriva la magia di Stralunà, con il Circo El Griro e Los Barlou

Non solo arena Daturi per la colorata e sognante rassegna “Stralunà”, proposta dai Manicomics all’interno dell’estate culturale di Piacenza. Due tra gli appuntamenti più suggestivi si terranno infatti a palazzo Farnese, un contesto suggestivo che farà la palcoscenico alle esibizioni del Circo El Grito (in programma sabato 17 luglio, alle 21) e della compagnia Los Barlou (domenica 18 luglio, sempre alle 21).

Sabato 17 luglio – Circo El Grito – Malamat

Scoprirete che l’essere umano è in grado di nutrirsi di emozioni e che respirando musica un uomo può rinunciare all’ossigeno. Vedrete un’acrobata aerea superare il confine del virtuosismo circense ed entrare con un salto mortale nel mondo dell’impossibile. Attraverso musiche, equilibrismi e danze spericolate – ispirate da antichissimi costumi d’Oriente – vi mostreremo infine un potere dell’essere umano in grado di scuotere la coscienza e risvegliare lo spirito assopito.

Domenica 18 luglio – Los Barlou

Un trio d’eccezione, tre maestri della clownerie catalana che hanno viaggiato con i loro spettacoli in tutto il mondo. Amici e colleghi, hanno deciso finalmente di mettersi insieme per offrire al pubblico una vera chicca di comicità e divertimento che gli è valsa il paragone con i Fratelli Marx. Che cosa succede quando tre personaggi, affascinati dalla magnificenza delle grandi produzioni teatrali, arrivano in ritardo per lo spettacolo? Nel disperato tentativo di recuperare il tempo perduto si scatenano in una serie di gag giocate fra circo e teatro in cui si mescolano giocoleria, magia, equilibrismo e travestimenti bizzarri.

Los Barlou – Dani Cercos, detto Patillas, ha alle spalle una carriera ventennale al fianco di prestigiose compagnie e fa parte dell’Associazione Clown Senza Frontiere; Miner Montell ha vinto premi prestigiosi, diretto più di 15 spettacoli e ora insegna alla scuola di circo Rogelio Rival di Barcellona; Jordi Juanet detto Boni, 35 anni di carriera all’attivo, è specializzato in monociclo e giocoleria. Set up li ha riuniti per un’avventura davvero brillante.

Gli spettacoli hanno posti limitati ed è obbligatoria la prenotazione. I biglietti potranno essere acquistati con le seguenti modalità:

– a Palazzo Farnese due ore prima dell’inizio dello spettacolo (tel. 337/1059268)

– on line sul sito www.vivaticket.com

– presso la Biglietteria di “Estate Farnese – Comune di Piacenza” presso Biglietteria Teatro Gioco Vita. Via San Siro, 9 da mercoledì a sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel. 0523/315578 email: biglietteria@teatrogiocovita.it

Sono previsti due ingressi, specificati sui singoli biglietti, da Largo Brigata Piacenza (lato Arena Daturi) e da Piazza Cittadella. Accesso al pubblico agli spettacoli a partire da 45 minuti prima dell’inizio. Aggiornamenti in tempo reale anche in caso di maltempo, su facebook: iatpiacenza

Per qualsiasi altra informazione: MANICOMICS TEATRO: +39 353 4302346