Alle 16 apre il ponte provvisorio a Lenzino: si “ricuce” la Val Trebbia

Nel pomeriggio di oggi – 6 luglio – apre finalmente al traffico il ponte provvisorio a Lenzino in alta Val Trebbia: la ricucitura della vallata interrotta da quel disgraziato 3 ottobre scorso si compierà alle 16, quando i primi mezzi transiteranno lungo il ponte bailey montato dagli operai del cantiere.

Nei giorni scorsi erano state effettuate le prove di carico e ultimate le operazioni di asfaltatura delle rampe di accesso. Anas aveva completato il varo nei giorni scorsi della struttura in acciaio modulare con una luce di 54 metri, dopo il suo arrivo in ritardo nei cointainer provenienti dal porto di Genova. I lavori di realizzazione del ponte provvisorio sono stati condizionati da diversi fattori che hanno rallentato il cantiere nei mesi passato: l’inverno piovoso (e nevoso) e successivamente la chiusura del canale di Suez che ha ritardato l’arrivo via nave della struttura dall’America.