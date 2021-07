Allerta meteo per temporali nel pomeriggio e in serata, in tutta la regione Emilia Romagna e anche nel territorio di Piacenza, nella fascia di pianura lungo il Po e nella prima collina.

A diffondere l’allerta la Protezione Civile regionale. Sul settore occidentale e nelle zone prossime al Po i temporali previsti potranno assumere forte intensità, con possibili effetti e danni associati anche per raffiche di vento legate ai fenomeni sulle zone a nord del Po. I fenomeni sono in esaurimento nella notte, e nella giornata di domani 9 luglio la situazione dovrebbe essere in miglioramento.