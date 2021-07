Anziana in bicicletta investita da un’auto a Monticelli

Donna in bicicletta investita da un’auto in pieno centro a Monticelli d’Ongina, è accaduto nella mattinata di lunedì 12 luglio.

L’anziana 86enne era in sella alla sua due ruote, quando per ragioni in corso di accertamento è stata urtata da una vettura ed è caduta sull’asfalto riportando alcuni traumi. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Valdarda, l’auto infermieristica del 118 e anche l’eliambulanza da Parma. Dopo la valutazione delle sue condizioni da parte dell’équipe medica elisoccorso, la donna ferita è stata condotta a bordo dell’ambulanza all’ospedale di Cremona. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.