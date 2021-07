Aperte le iscrizioni al seminario di critica cinematografica del Bobbio Film Festival

Fondazione Fare Cinema in collaborazione con il Comune di Bobbio organizza l’undicesima edizione del Seminario residenziale di Critica Cinematografica, ideato da Paola Pedrazzini e la cui curatela è affidata per l’edizione 2021 ad Anton Giulio Mancino.

Il seminario residenziale si svolge a Bobbio durante il Bobbio Film Festival. I partecipanti al Seminario di critica cinematografica avranno l’opportunità di accedere gratuitamente alle proiezioni del Bobbio Film Festival e di far parte della giuria ufficiale del Bobbio Film Festival presieduta da Marco Bellocchio. Sono previsti incontri con artisti ospiti delle giornate del Bobbio Film Festival. La curatela e la conduzione del corso sono affidate ad Anton Giulio Mancino, critico, saggista cinematografico e docente universitario.

Sono docenti ospiti del seminario: Alberto Crespi (critico, saggista cinematografico, autore e conduttore radiotelevisivo)

Stefano Francia Di Celle (saggista, manager culturale e direttore del Torino Film Festival); Enrico Magrelli (critico, saggista cinematografico, autore e conduttore radiotelevisivo); Cristiana Paternò (critico, saggista e responsabile attività giornalistiche Istituto Luce – Cinecittà). Il seminario prevede lezioni, visioni e discussioni collettive di opere filmiche, esercitazioni per perfezionare lo stile di scrittura critica, interpretare e analizzare il testo audiovisivo, formulare il giudizio. Saranno argomenti del corso: Saper vedere il cinema e la televisione; Capire con l’audiovisivo; La critica come attività responsabile; Il critico, il lettore e il pubblico; Gli autori, il gender e i generi; Il lavoro critico ieri e oggi: modalità, divulgazione e ambiti professionale.

Il discorso sarà visto nella prospettiva dei principali contesti culturali in cui attualmente la critica cinematografica si pratica, dalle testate cartacee a quelle telematiche, dai festival agli archivi culturali, dalla scuola all’università. Sarà scelta una recensione infine per la pubblicazione sulla rivista «Cinecritica» del SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Il seminario è a numero chiuso. Chiunque intenda partecipare dovrà inviare una mail di richiesta di iscrizione al seminario allegando una recensione inedita e originale (lunghezza 3000 battute, spazi inclusi) di un film italiano uscito nelle sale tra il 2020 e il 2021, all’indirizzo e-mail critica@fondazionefarecinema.it, entro e non oltre il giorno 8 agosto 2021.

L’iscrizione al corso è gratuita. Ai corsisti verrà offerta l’opportunità di alloggio in ostello a prezzo simbolico calmierato. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. I partecipanti potranno ottenere la certificazione ufficiale del numero di ore complessive svolte ai fini dell’eventuale richiesta di crediti formativi uni­versitari ai docenti di riferimento. Informazioni disponibili su: www.fondazionefarecinema.it. Ai sensi del decreto legge approvato il 22 Luglio 2021 dal Consiglio dei Ministri, i partecipanti dovranno esibire certificazione verde Covid – 19 di cui all’articolo 9 comma 2 della legge 17 giugno 2021 numero 87 (c.d. “Green Pass”)

FONDAZIONE FARE CINEMA – Fondazione Fare Cinema – presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini – nasce nel 2017, come punto di arrivo del percorso iniziato a Bobbio nel 2010 da Ass. Marco Bellocchio (composta da Marco Bellocchio, dal figlio Pier Giorgio e da Paola Pedrazzini) e, prima ancora, nel 1995 dal Maestro Bellocchio, che decise di dare vita al progetto di formazione “FareCinema”, laboratorio per insegnare il mestiere della regia cinematografica ai giovani.

Fondazione Fare Cinema, che vede tra i soci fondatori l’Istituto Luce, è il centro di alta formazione cinematografica che offre ogni anno corsi (regia, sceneggiatura, produzione, critica cinematografica…) progettati e costruiti coinvolgendo, nella direzione didattica e nella docenza, registi, sceneggiatori, autori e professionisti del settore, di altissimo profilo artistico. L’eccellenza dei docenti, l’originalità dei percorsi didattici che prevedono perlopiù un esito artistico, la sinergia tra teoria e pratica caratterizzano la proposta formativa di Fondazione “Fare Cinema”.

Caratteristica primaria dei corsi di regia ideati da Fondazione Fare Cinema è quella di dare agli studenti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film diretto da un grande Maestro del Cinema, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”. Nella “library” di Fondazione Fare Cinema ci sono cortometraggi diretti da Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Daniele Ciprì, Franco Piavoli, Sergio Rubini, i Manetti Bros, Giorgio Diritti. Oltre all’attività formativa e in stretta connessione ad essa, Fondazione Fare Cinema progetta ogni anno in estate lo storico Bobbio Film Festival.