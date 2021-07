“Appalto per i toner scaduto e non siamo riusciti a stampare i documenti sul nuovo ospedale”

“E’ un insulto essere qui senza i documenti”.

Il consigliere di Piacenza in Comune, Luigi Rabuffi, solleva il problema durante la seduta di commissione dedicata alla variante sul nuovo ospedale. “A quanto pare l’appalto per la fornitura di toner è scaduto, e non è stato possibile riuscire a stampare tutta la corposa documentazione necessaria – ha detto il consigliere – sia per prepararci alla discussione in commissione, sia a quella in consiglio di lunedì”.

“L’accordo era che potesse essere consegnata una copia di tutta la pratica a ciascun gruppo consiliare. In questo modo – conclude Rabuffi – non siamo in grado di fare il nostro lavoro”.