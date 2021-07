Armato di coltello rapina un ragazzo a Riccione, minorenne piacentino nei guai

Rapina, armato di coltello, un ragazzo poco più grande di lui: minorenne piacentino nei guai.

I militari della sezione radiomobile del nucleo operativo di Riccione, durante la notte appena trascorsa, hanno denunciato in stato di libertà un minorenne, di Piacenza, pregiudicato, per rapina e porto abusivo di un coltello. I militari, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, sarebbero intervenuti in viale Milano di Riccione su richiesta del turista vittima del reato, un diciottenne modenese in vacanza con gli amici, e hanno immediatamente iniziato le ricerche. Dopo poco tempo i carabinieri sono riusciti ad individuare un diciasettenne, ritenuto l’autore del reato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del coltello con cui avrebbe minacciato il turista, oltre all’intera refurtiva, riconsegnata al legittimo proprietario.

Al termine delle attività di rito, il ragazzo è stato deferito all’Autorità giudiziaria minorile di Bologna e successivamente affidato ai servizi sociali.