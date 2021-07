Associazione “Rete”, 500 euro alle famiglie per l’acquisto di libri e materiale scolastico

L’Associazione “Rete” – Case Popolari mette a disposizione 500 euro suddivisi in vari buoni per l’acquisto di libri di scuola e materiale scolastico.

“È possibile fare domanda da lunedì 16 agosto a mercoledì 8 settembre – si legge in una nota dell’associazione -. Si può richiedere già il modulo inviando una mail all’indirizzo associazioneretepiacenza@gmail.com oppure scrivendo un messaggio al numero 351 876 4351. La domanda, presentabile unicamente per via telematica tramite i canali sopracitati, sarà esaminata dal Consiglio Direttivo e l’esito inviato entro una settimana dalla chiusura del bando. Saranno assegnati due buoni da 100 euro, 4 buoni da 50 euro e 4 buoni da 25 euro, spendibili nelle cartolerie convenzionate”.

“Con questo contributo – dichiara Manuel Radaelli, presidente dell’associazione – andiamo a rinforzare ulteriormente sul nostro territorio il settore della solidarietà, che vede impegnati il Comune e vari enti. Le famiglie hanno vissuto uno stress incredibile a causa delle restrizioni e dare loro un’occasione di sollievo economico, è il minimo che la nostra associazione possa fare”.

