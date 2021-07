“Assunzioni in ospedale mettono in difficoltà i privati, coinvolgere la Fondazione”

“L’incremento di assunzioni in ospedale, da parte di personale sanitario, sta mettendo in difficoltà le strutture private, come quelle per anziani, perché perdono professionalità, sulle quali è stato fatto un investimento per anni”.

A sollevare il tema è Patrizia Calza, sindaco di Gragnano, durante la riunione della conferenza socio sanitaria, chiamata ad approvare il bilancio consuntivo dell’Ausl. “Le strutture private temono di non riuscire più a mantenere un livello di prestazioni consolidato. Mi hanno espresso le loro preoccupazione e io le condivido con voi (sindaci e azienda Asl, ndr), perché se è vero che qui stiamo parlando di sanità, viviamo però tutti in un sistema integrato. Si potrebbe coinvolgere la Fondazione, che ha dimostrato una certa apertura su questo tema”.