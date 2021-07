Attività per la terza età, visita guidata al Collegio Alberoni

Giovedì 15 luglio l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone una visita guidata per la terza età al Collegio Alberoni. L’appuntamento si inserisce all’interno del ciclo di incontri organizzati settimanalmente per gli over 65 residenti a Piacenza. Il percorso guidato accompagnerà i visitatori alla scoperta dello splendido parco settecentesco e del meraviglioso giardino del Collegio Alberoni: la guida si soffermerà sugli aspetti architettonici del prestigioso complesso museale di forma quadrangolare senza tralasciare la parte naturalistica dedicata all’ampio orto botanico e alla sua storia.

I visitatori avranno la possibilità di ammirare il giardino interno del Collegio Alberoni e la splendida fontana con la Vergine in marmo di Carrara. Il percorso proseguirà con la visita nell’ampio parco, situato nella parte retrostante il Collegio: qui sono collocate due capannine meteo collegate all’Osservatorio meteorologico e sismografico e la Specola astronomica con il grande telescopio rifrattore di Merz.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523 492724, cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Le iscrizioni sono aperte da martedì 13 luglio dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Il costo della visita guidata è di 5 euro da pagare direttamente alla guida.