Attività per la terza età, visita guidata e salita alla basilica di San Francesco

Mercoledì 7 luglio nuovo appuntamento dedicato alla terza età a cura dell’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. La visita guidata sarà dedicata alla basilica di San Francesco.

Il tour guidato prende avvio dall’impalcatura in ferro collocata sul lato nord della facciata: percorrendo una salita graduale e modulata sarà possibile ammirare piazza Cavalli a circa 20 metri di altezza, vedere da vicino le grandi finestre della basilica e sostare qualche minuto davanti ai maestosi archi del fianco Nord.

Da una posizione inedita si potrà sfiorare il grande rosone con le sue meravigliose vetrate colorate e scoprire nuovi scorci del centro storico. Percorrendo la discesa sarà possibile osservare l’interno della basilica e in controfacciata la splendida “Moltiplicazione dei pani e pesci” di Benedetto Marini e Girolamo della Rovere detto il Fiamminghino.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523-492724, cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 5 luglio dalle ore 8.30 alle 12.30, fino ad esaurimento posti. Il costo della visita è pari a 5 euro da pagare in loco alla guida.