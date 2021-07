Aumento contagi, il Prefetto convoca riunione con presidi e genitori “Sensibilizzare i giovani”

“Nell’ambito delle sistematiche riunioni del Centro Coordinamento Soccorsi, che si riunisce al fine di analizzare l’andamento locale dell’epidemia nonché le difficoltà e le istanze provenienti dal territorio, anche in ragione dell’andamento della curva dei contagi, è emersa la necessità di effettuare una particolare sensibilizzazione delle fasce di popolazione più giovane ancora in età scolare e più in generale di tutto il mondo scolastico”.

E’ quanto fa sapere la Prefettura di Piacenza, spiegando che il Prefetto Daniela Lupo – d’intesa con il Direttore Generale dell’Ausl, con il Presidente della Provincia e con i sindaci a capo dei distretti sanitari – ha convocato una riunione alla quale sono stati invitati, fra gli altri, i Dirigenti scolastici, le Associazioni di Genitori e la Consulta Provinciale degli Studenti. Sempre nell’ottica di ascolto delle istanze del territorio – informa sempre la Prefettura – proseguono anche i periodici incontri con il mondo economico calendarizzati nell’ambito delle attività della Conferenza Provinciale Permanente allo scopo di “tracciare un aggiornato quadro del locale contesto economico”.