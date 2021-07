Auto esce di strada e si ribalta: 55enne perde la vita

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio del 26 luglio nel piacentino.

Un piacentino di 55 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un canale. E’ successo intorno alle 19 lungo la provinciale dei Due Ponti nei pressi di San Giuliano di Castelvetro. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto: la vettura, un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato, uscendo di strada e terminando la propria corsa ribaltata in un canale a lato della carreggiata, a margine di un campo coltivato (nella foto).

Complicate le operazioni di soccorso: sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l’auto infermieristica di Roveleto, insieme ai vigili del fuoco da Piacenza e Cremona. Da Parma è decollata anche l’eliambulanza, ma per l’uomo, estratto dall’auto, nonostante il prodigarsi dei soccorritori non c’è stato nulla da fare. Dei rilievi si occupano i carabinieri.

La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso.