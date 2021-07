Autonomia regionale, a Bologna flash mob della Lega

Flash mob della Lega Emilia Romagna questa mattina (5 luglio) a Bologna davanti a Palazzo D’Accursio con lo slogan “Autonomia, ci siamo”. Presenti, tra gli altri, il capogruppo della Lega in consiglio regionale, il piacentino Matteo Rancan, e il senatore Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia.

“Riteniamo che il progetto dell’autonomia – ha detto Rancan – debba tornare ad avere un posto di primo piano nell’agenda politica della nostra regione. Dopo l’approvazione, la scorsa settimana in consiglio regionale, della proposta della Lega, è necessario far ripartire subito il percorso dell’autonomia regionale. L’emergenza Covid – ha aggiunto Rancan – ha dimostrato che sono i territori a dover dare le risposte più importanti a cittadini e imprese. Allo stesso modo, sul versante economico, l’emergenza ha dimostrato come la nostra Regione debba essere messa nelle condizioni di approvare e disporre manovre che siano davvero incisive per i cittadini, le famiglie e le imprese. Altrove ci sono stati i risultati dei referendum a sollecitare il percorso, in Emilia Romagna la stessa strada è già stata avviata e concordata. Chiediamo quindi al presidente della Giunta di proseguire il negoziato con il Governo, ricostruire la delegazione trattante coinvolgendo l’Assemblea legislativa e gli enti locali”.

“Il dato politico della risoluzione presentata in Consiglio regionale dalla Lega – ha aggiunto il senatore Ostellari – è rilevante: c’è stato il voto favorevole del Pd alla nostra proposta e ora noi chiediamo che questo tema diventi centrale nella politica regionale ma anche locale e amministrativa per dare risposte concrete ai cittadini. In questo modo dimostreremo che l’autonomia è una delle qualità attraverso cui si manifestano la capacità e le competenze nel dare responsabilità ai territori. Per questo – ha concluso Ostellari – una nostra delegazione di parlamentari e consiglieri regionale chiederà un incontro al ministro competente per stabilire un calendario di azioni sul tema dell’autonomia regionale”.