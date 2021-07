Bakery Basket, coach Campanella rinnova il contratto: biancorosso fino al 2023

Bakery Basket Piacenza comunica di aver formalizzato il prolungamento di contratto con coach Federico Campanella, che sarà l’allenatore della prima squadra, a capo dello staff tecnico anche per il 2022/2023.

Nella stagione appena conclusa, il coach ha guidato la squadra alla promozione in Serie A2 dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie B Old Wild West a Cervia. Per Campanella il bilancio di fine stagione è impeccabile: miglior Allenatore della Coppa Italia 2020 e miglior allenatore del Campionato di Serie B 2020/2021. “Provo grande soddisfazione per il rinnovo di coach Campanella – afferma il presidente Marco Beccari -, giusto e meritato perché il lavoro fatto fino ad oggi è stato determinante nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Abbiamo un progetto da portare avanti e Federico è la persona giusta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Federico ha la Bakery nel sangue e’ uno di noi”.

Coach Federico Campanella commenta così il rinnovo: “Sono onorato e lusingato della proposta di rinnovo che mi ha fatto il presidente Beccari, perchè questo vuol dire stare a Piacenza minimo fino al 2023 e quindi poter programmare due stagioni. Questa è una cosa rara, alla Bakery mi sento a casa, è una società dove l’ambizione è la parola d’ordine, non ho pensato nemmeno un secondo e ho accettato subito la proposta del Presidente. ”