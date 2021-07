Bakery, da Piadena arriva Riccardo Chinellato “Qui per migliorarmi”

La Bakery Basket Piacenza firma il suo primo Under per la stagione 2021-2022 e porta a Piacenza l’ala ex-Piadena Riccardo Chinellato.

Il 21enne originario di Como – si legge in una nota della Bakery -, ha firmato con il club Piacentino dopo una stagione in forza a Corona Platina Piadena, dove ha disputato la stagione regolare chiudendo con in media 11.9 punti, 6.1 rimbalzi e 1.6 assist per partita, giocando 22 partite. Ha fissato il suo massimo della stagione con 25 punti in 32 minuti nella gara con Green Basket Palermo. Ottenendo anche il suo record di stagione con 15 rimbalzi.

“Sono davvero molto onorato e contento di iniziare la nuova stagione con questa prestigiosa società – spiega Chinellato- e ringrazio tanto il Presidente Beccari ed il coach Campanella per avermi cercato. Lavorare ed imparare sono i miei obiettivi primari per poter dimostrare il mio impegno e valore agonistico. Non vedo l’ora di iniziare con i miei nuovi compagni e di “assaggiare” il campo di gara per poter preparare bene la nuova stagione 21/22.Indubbiamente scendo in campo con più fiducia in me stesso dopo la scorsa annata a Piadena. Mi aspetto di imparare molto per migliorarmi ulteriormente”.

Coach Campanella commenta così l’arrivo del primo Under nella nuova squadra: “E’ un giocatore che dall’anno scorso tengo d’occhio, perché intravedo in lui un grande potenziale. Sono sicuro che Riccardo riuscirà a sfruttare questa opportunità nel migliore dei modi, lavorando sodo in palestra e dando il suo contributo alla nostra squadra”.