Baldino: “In arrivo un’altra ondata, vacciniamoci per proteggerci dalle varianti future”

“I numeri del contagio in Italia come a Piacenza stanno aumentando in maniera significativa, presumibilmente ci sarà una terza o una quarta ondata, dipende come le contiamo. Basti vedere cosa sta succedendo in Inghilterra o in Francia, i nuovi ammalati sono quasi tutti non vaccinati o con una sola dose”.

Sono le parole del direttore dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino sull’andamento dell’epidemia da covid. “Per fortuna quasi tutti i casi hanno un impatto sul sistema sanitario molto basso, – sottolinea – e siamo in condizioni molto diverse rispetto alla prima e seconda ondata. Perchè il vaccino protegge dal contagio, ma soprattutto dalle conseguenze più gravi della malattia”. “Difficile prevedere uno scenario di lungo periodo, ma è presumibile – prosegue Baldino – che questo virus non scomparirà nei prossimi mesi, dovremo in qualche modo conviverci ancora per anni con i richiami delle vaccinazioni e stiamo lavorando perchè sia una situazione compatibile con la vita normale”. “Dai dati che stiamo vedendo su Piacenza, in questo momento il 90% dei positivi che troviamo ha la variante delta, in linea coi numeri di Francia e Inghilterra, al momento sappiamo che i vaccini proteggono in maniera molto efficace dalle conseguenze più gravi, un po’ meno dal contagio”.

“Ma il tema vero è quello di proteggerci dalla future varianti – rimarca Baldino – e per questo dobbiamo riuscire a far circolare il virus meno possibile, anche se non ci sono conseguenze gravi, perchè in caso contrario diventa matematicamente probabile che prima o poi arrivi una mutazione contro la quale i vaccini di oggi non sono efficaci. Per questo mi rivolgo ai giovani, che devono vaccinarsi tutti per proteggere il nostro futuro. Se lasciamo il virus libero di circolare, le mutazioni genetiche saranno proporzionali alle persone infettate”.