Baseball, domenica 11 luglio al De Benedetti arriva lo Junior Parma

Altro turno casalingo impegnativo per il Piacenza baseball: dopo aver ottenuto due vittorie sul campo del Legnano, i biancorossi ospiteranno al De Benedetti lo Junior Parma, squadra ricca di tradizione e da sempre fucina di giovani talenti.

In questo campionato lo Junior si sta dimostrando seria contendente al primato del girone, attualmente nelle mani del Poviglio ma con distacco risicato proprio nei confronti dei parmigiani. Analizzando le statistiche, si nota una grande solidità del monte di lancio dello Junior, con i due partenti che concedono sempre pochissimo agli attacchi avversari; in attacco invece le due avversarie dirette vantano numeri molto simili. In gara uno i ragazzi di Marenghi affronteranno il lanciatore ex compagno di squadra Francesco Corsaro, protagonista della stagione 2020 in maglia biancorossa e finora artefice della maggior parte dei successi dello Junior Parma. Il doppio confronto si presenta quindi interessante anche dal punto di vista della qualità in campo: il Piacenza dopo una buona iniezione di fiducia grazie agli ultimi successi, può chiudere il girone di andata in una posizione di classifica che consente di affrontare il ritorno con la tranquillità che aiuta ad esprimersi al meglio e dimostrare una volta di più di poter vincere contro tutte le avversarie.

Lo Junior invece non potrà permettersi distrazioni se vorrà contendere a Poviglio la promozione diretta in Serie A.

Programma giornata: Reggio Emilia-Ares MI; Piacenza-Junior PR; Fossano-Codogno; Avigliana-Legnano; riposa: Poviglio

Classifica Girone A: Poviglio 15v 3p; Junior PR 11v 3p; Codogno 12v 4p; Reggio E. 8v 6p; Piacenza 7v 7p; Ares MI 6v 10p; Fossano 6v 10p; Avigliana 4v 12p; Legnano 1v 15p