Soresi (FdI) “Basta dipingere i non vaccinati come untori e irresponsabili”

“Sarebbe anche l’ora di finirla di descrivere i non vaccinati come untori, irresponsabili, no-vax, ignoranti”.

E’ l’intervento di Sara Soresi, consigliere comunale di FdI a Piacenza, condiviso sul suo profilo Facebook. una presa di posizione che sembra andare in senso opposto rispetto a quella del sindaco Patrizia Barbieri, alla guida di una maggioranza di cui fa parte anche Fratelli d’Italia, che ha auspicato un massimo coinvolgimento della popolazione.

“Sento di gente che vorrebbe che si pagassero le cure nel caso di positività, virologi che propongono un lockdown solo per loro, politici che vorrebbero vietargli di frequentare la scuola in presenza, datori di lavoro che si lamentano perché quel cattivone del Garante per la privacy non gli permette di “stanare” coloro che non si sono vaccinati”.

“Insomma, tutti (o quasi) concordi nel ghettizzare la ‘categoria’”.

“Ciò, ovviamente, senza minimamente pensare che i non vaccinanti possano aver assunto una decisione consapevole ed informata o che semplicemente non possano vaccinarsi per svariati motivi. Fatevene una ragione: il vaccino non è obbligatorio ed ho seri dubbi, giuridicamente parlando, che potrà mai esserlo”.

“Cercate di rispettare la scelta altrui perché ognuno dovrebbe essere libero di vaccinarsi o non vaccinarsi in modo sereno, informato, libero, incondizionato” conclude l’esponente di FdI.