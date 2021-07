Vigili del Fuoco in azione nella mattinata del 28 luglio a Piacenza.

Come si può vedere dalle immagini pubblicate all’interno dell’articolo, grazie all’utilizzo di un mezzo dotato di carello elevatore, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per raggiungere e soccorrere un anziano caduto in casa, rimasto intrappolato all’ultimo piano di una palazzina nel quartiere Besurica.