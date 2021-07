Bettola, al via la fase finale del torneo di Calcio Tennis

Buon successo sportivo e di pubblico per la rinnovata edizione del torneo sull’asfalto in piazza a Bettola, adattato alle esigenze dei nostri giorni, con la prima edizione del Calcio Tennis.

Tra un Cristoforo Colombo sempre vigile, che tiene tra le braccia la bandiera tricolore a seguito della vittoria dell’ Europeo, e la Fontana da poco restaurata, sono due i campi allineati in cui le 24 squadre iscritte si sono sfidate per i gironi di qualificazione. Non è stato facile per le varie compagini, accorse da Ferriere fino al Lodigiano, capire sin da subito i rimbalzi e le migliori strategie di gioco sull’asfalto Bettolese, tanto che le sorprese non sono mancate, così come gesti tecnici di livello, quali rovesciate ed acrobazie (nonostante l’asfalto) che hanno strappato applausi al pubblico presente.

Giovedi 22 luglio, a partire dalle ore 21, il programma entra nel vivo con i quarti di finale che vedranno protagonisti volti noti del calcio dilettantistico piacentino: dalla coppia Ferrierese doc Scotti Carini, fino al trio Cinà, Perazzi e Livelli (quest’ultimo al centro di intrighi di mercato con l’altra compagine Bettolese Aqua Impianti risoltasi nelle ultime ore) che difendono i colori del Tequila Pub, passando per i fratelli Caravaggi e Carinini per Vietato Crescere. Sabato sera si terrà l’epilogo con la final four, semifinali sui due campi e le finali sul campo principale di piazza Colombo; al termine premiazioni per le prime quattro classificate e premi individuali e speciali da parte dell’organizzazione. Appuntamento dunque a Bettola, giovedì 22 e sabato 24 a partire dalle ore 21, nella perla della Valnure, dove insieme all’aria fresca si potrà tornare finalmente ad assaporare un po’ di calcio nostrano.

(Foto Gaudenzi G.)