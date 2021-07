Bici da corsa e amore per le nostre vallate: a San Nicolò si presenta la guida “Pedalate Piacentine”

E’ in programma giovedì 22 luglio al Melville di San Nicolò la presentazione pubblica delle “Pedalate Piacentine” la guida tascabile di Officine Gutenberg per gli amanti della bici da corsa.

Alle 20,45 gli autori Mauro Ferri e Lorenzo Rai spiegheranno agli appassionati delle due ruote come è stata realizzata la nuova guida con 21 giri riservati alla bici da corsa. Non solo per i valori sportivi ma anche come strumento per godere delle bellezze del territorio della nostra provincia. Interverrà il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani.

Pedalate Piacentine, uscito in libreria e in edicola (è possibile acquistarla anche online sul nostro sito) sta riscuotendo un buon successo anche grazie al suo formato. Le Guide Marsupio sono una collana di libri agili, maneggevoli, “friendly”, che possano essere facilmente consultate durante la pausa caffè, e altrettanto facilmente riposte nel marsupio dello zaino o nella borsa della bicicletta. E poi sono un prodotto artigianale del laboratorio tipografico della coop sociale “Officine Gutenberg” – casa editrice di PiacenzaSera.it – stampate in digitale e assemblate con il coinvolgimento di persone con disabilità.