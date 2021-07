Buone prove per i nuotatori della Nino Bixio ai regionali estivi

La piscina “Samuele” di Milano ha ospitato, nel corso dell’ultimo week end, i Campionati Regionali estivi Junior, Cadetti e Senior di nuoto, a cui hanno partecipato anche i nuotatori della Nino Bixio di Piacenza.

In evidenza Simone D’Ascanio (Junior), che si piazza quinto negli 800 stile libero col tempo di 8’47”06 e sesto nei 1.500 stile libero in 16’43”51. Buona prestazione per Simone anche nei 400, 11esimo con 4’13”58, e nei 200 stile libero, 18esimo con 1’58”95. Hanno migliorato i loro tempi, ottenendo buone prestazioni, Emma Dordoni (Junior), che ha gareggiato nei 200 stile libero con 2’12”98 (24° posto) e nei 400 stile libero con 4’43”82 (26° posto), Alessandro Malfasi (Cadetti) nei 50 stile libero con 25”12 (18° posto) e nei 50 rana con 32”00 (19° posto), Nicolò Piazza (Cadetti), in gara nei 50 delfino con 26”67 (15° posto), e Nicolò Ronca (Junior) nei 100 delfino con 1’02”84 (38° posto).

Nonostante una stagione povera di manifestazioni, è stato molto importante per una società come la Nino Bixio essere sempre presente ai campionati regionali, soprattutto perché dimostra come la passione e la competenza dei tecnici, guidati da Andrea Frovi, riesca a trasmettere l’amore per questo sport e a far rendere al meglio ogni atleta.