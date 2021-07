Sono scattati i soccorsi per un 41enne di Borgonovo che, nel pomeriggio di lunedì 19 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in sella al proprio scooter.

E’ accaduto poco prima delle 17,30, lungo la strada provinciale che dal ponte di Pievetta sul fiume Po conduce all’abitato di Castelsangiovanni: l’uomo sulla due ruote, per cause in corso di accertamento, ha sbandato centrando un cordolo. Forse un malore all’origine del sinistro: l’uomo, nonostante indossasse il casco, ha riportato un trauma cranico commotivo: privo di sensi, è stato soccorso dai sanitari giunti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone, l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni. Di concerto con la Centrale Operativa Emilia Ovest, è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, atterrato in un prato a lato della careggiata.

Dopo averlo stabilizzato sul posto, l’équipe medica di Eliparma ha elitrasportato l’uomo in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore della città ducale. Dei rilievi si occupa la polizia stradale di Piacenza.