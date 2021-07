Cade dalla bici e batte la testa, donna ferita a Castel San Giovanni

Sono serie le condizioni di una donna di 50 anni, rimasta coinvolta in un incidente avvenuto a Castel San Giovanni nel pomeriggio del 5 luglio.

Secondo quanto si è appreso, procedeva in bicicletta lungo viale Amendola quando è improvvisamente caduta a terra battendo la testa e riportando un trauma cranico. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti. Soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone e l’auto infermieristica dell’ospedale di Castello, la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Piacenza.