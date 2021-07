Cade in bicicletta in Val d’Aveto, ragazza trasportata in eliambulanza a Parma

Intervento dell’eliambulanza nella mattinata del 28 luglio in alta Val d’Aveto, in località Casella di Ferriere, per soccorrere una ragazza minorenne caduta in bicicletta.

I soccorsi sono prontamente scattati e sul posto sono giunti i mezzi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’auto medica da Bobbio: è stato deciso l’intervento dell’elicottero e il trasporto della ferita, una tredicenne, all’ospedale Maggiore di Parma. La ragazzina si trovava in compagnia di alcuni alcuni amici, quando è caduta.

Le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.