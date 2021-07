Cadeo Carpaneto, weekend di piazzamenti per Allievi e Juniores

Top ten in Trentino per il Cadeo Carpaneto, protagonista a Palù di Giovo (Trento) nella corsa per Allieve, dove l’alessandrina Marisol Dalla Pietà ha conquistato il settimo posto nella corsa vinta da Aurora Cappelletti (Officina Alberti Uc Val d’Illasi).

Risultati

Allieve Palù di Giovo: 1° Aurora Cappelletti (Officina Alberti Uc Val d’Illasi) 39 chilometri in 1 ora 4 minuti 30 secondi, media 36,279 chilometri orari, 2° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona), 3° Sara Luccon (Conscio Pedale del Sile), 4° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 5° Alice Toniolli (Eletta Trentino Cycling Team), 6° Livielle Ongarato (Team 1971), 7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 8° Giorgia Gatto (Team 1971), 9° Laura Padovan (Pedale Sanvitese), 10° Alessia Zambelli (Biesse Arvedi).

DOMENICA DI PIAZZAMENTI PER ALLIEVI E JUNIORES UOMINI – Tris di piazzamenti domenicali per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, protagonista su due fronti tra Friuli e Lombardia. A Piancavallo (Pordenone), brillante quinto posto Juniores per Michael Vanni, con l’atleta bresciano che ha centrato il piazzamento dopo una gara all’attacco, caratterizzata da un tentativo di fuga a 12 per circa 50 chilometri di gara e la capacità – una volta assorbito il tentativo – di rimanere nelle prime posizioni per poi tagliare il traguardo.

Doppia top ten, invece, per gli Allievi a Costa Masnaga, dove sono arrivati il settimo posto di Giuseppe Smecca e il decimo di Manuel Franzoni.

Risultati

Juniores Piancavallo: 1° Alfonso Oscar Garzon (Colombia, Team Work Service Speedy Bike) 94 chilometri in 2 ore 22 minuti 38 secondi, media 39, 542 chilometri orari, 2° Romero Isaac Del Toro (Messico, A.R. Monex Mtb Pro Cycling Team), 3° Dimas Diego Arreola (Messico, A.R. Monex Mtb Pro Cycling Team), 4° Paolo Vendramin (Industrial Forniture Moro), 5° Michael Vanni (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 6° Andrea Bettarello (Borgo Molino Rinascita Ormelle), 7° Giovanni Longato (Libertas Scorzè), 8° Alessandro Da Ros (Fontanafredda), 9° Marco Di Bernardo (Borgo Molino Rinascita Ormelle), 10° Federico Cattelan (Guadense Rotogal).

Allievi Costa Masnaga: 1° Juan David Sierra (Ciclistica Biringhello) 73 chilometri in 1 ora 45 minuti 56 secondi, media 41,347 chilometri orari, 2° Filippo Turconi (Bustese Olonia), 3° Matteo Rampini (Cicli Peracchi Sovere), 4° Riccardo Barbuto (Equipe Corbettese), 5° Matteo Falchetti (Villongo), 6° Simone Codenotti (Ronco Maurigi Delio Gallina), 7° Giuseppe Smecca (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 8° Michele Bicelli (Feralpi Group), 9° Michele Daffini (Progetto Ciclismo Rodengo Saiano), 10° Manuel Franzoni (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi).