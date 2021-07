Cadono dalla bicicletta in via IV Novembre, due 16enni feriti

Cadono dalla bicicletta, due ragazzi finiscono al pronto soccorso.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 12 luglio in via IV Novembre a Piacenza, non lontano dalla rotonda con via Nasolini. I due procedevano su una bicicletta, condotta da un 16enne che portava l’amico coetaneo sulla canna, quando improvvisamente sono caduti finendo entrambi a terra. Soccorsi rapidamente dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca e l’autoinfermieristica del 118 (nella foto), a riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente, trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Solo lievi ferite, invece, per l’amico con lui sulla bici.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale.