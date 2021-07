Cadute in bicicletta e motorino, due feriti a Morfasso

E’ intervenuto l’elisoccorso nel pomeriggio del 12 luglio per soccorrere un ciclista rimasto ferito a seguito di una caduta.

Il fatto è accaduto intorno alle 16 nella zona di Guselli di Morfasso: secondo quanto si è appreso, il ciclista, che ha riportato un trauma tranico, è stato soccorso e condotto a bordo di una vettura nella vicina frazione di San Michele, dove è stato raggiunto dai sanitari giunti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Morfasso e dall’équipe dell’eliambulanza, decollata da Parma: dopo le prime cure, è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto è stata visitata anche un’altra persona rimasta coinvolta in un secondo incidente nella zona mentre viaggiava a bordo di un motorino, a seguito del quale si è procurata alcune escoriazioni: condotta a sua volta in ospedale, le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti.