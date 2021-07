Calendasco, finisce con l’auto nel campo

Finisce con l’auto nel campo e si ribalta. Incidente martedì 20 luglio nella serata a Calendasco: a uscire di strada una Peugeut 206 condotta da un 50enne.

La vettura proveniva da Calendasco in direzione di San Nicolò quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha improvvisamente perso il controllo e ribaltandosi nel campo agricolo adiacente alla strada. Nell’impatto ha fortunatamente riportato solo varie contusioni. È stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Rottofreno e trasportato per accertamenti al nosocomio cittadino. Per la messa in sicurezza del veicolo incidentato è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza.