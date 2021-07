Cambio al Polo di Mantenimento Pesante, il Brigadier Generale Durante nuovo direttore

Cambio alla Direzione del Polo Mantenimento Pesante Nord: dopo tre anni il Maggior Generale Sergio Santamaria lascia Piacenza, al suo posto assumerà l’incarico il Brigadier Generale Daniele Durante, proveniente dal Comando Aviazione dell’Esercito di Viterbo.

La cerimonia è in programma giovedì 8 luglio alle ore 11 presso la sede del Polo di Mantenimento Pesante Nord (ingresso ospiti da Viale Malta n. 30), alla presenza del Maggior Generale Arnaldo Della Sala, Comandante del Comando dei Trasporti e Materiali del Comando Logistico dell’Esercito di Roma. Sergio Santamaria rientrerà a Roma proprio presso il Comando dei Trasporti e Materiali – da cui dipendono tutti i Poli di Forza Armata, tra i quali quello di Piacenza – per assumere l’incarico di Comandante. Nel lasciare Piacenza – informa una nota dell’Esercito – l’Alto Ufficiale “ringrazierà innanzitutto tutto il personale del Polo, e nel suo discorso di commiato, quanto la città, ma tutto il territorio piacentino gli ha lasciato, non dimenticando il periodo di gran sofferenza che ha visto tutte le istituzioni coese nel “fare” e dare risposte concrete, in un momento difficile per tutto il Paese”.