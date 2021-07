Camion in avaria lasciato sulla strada del Penice tutta notte

Camion in avaria, il trasportatore lo lascia sulla strada tutta notte. Sanzionato dalla Polizia Proviciale.

Per un problema tecnico al compressore della motrice, il conducente di un autotreno, che nel corso della notte tra venerdì 30 luglio e sabato 31 luglio stava percorrendo la strada statale del passo del Penice, ha fermato il mezzo poco dopo l’ultimo tornante che conduce al passo. Non potendo procedere nell’immediatezza ad una riparazione, ha lasciato il mezzo e il carico di legname e nella mattinata avrebbe fatto ritorno con i pezzi di ricambio necessari per rimettere in marcia il veicolo.

Gli agenti della Polizia Provinciale di Piacenza, durante il turno della mattina di sabato 31 luglio, mentre erano di pattuglia nel territorio della Val Trebbia – nell’ambito dei controlli estivi per il monitoraggio e la sicurezza stradale – hanno ricevuto la segnalazione da parte di alcuni utenti della strada circa il mezzo pesante fermo in posizione non certo ottimale. Al loro arrivo, gli agenti hanno constatato come motrice e rimorchio stessero ingombrando parte della sede stradale, costringendo automobilisti e motociclisti ad osservare un obbligato senso unico alternato. Si sono quindi occupati di mettere in sicurezza la viabilità e si sono messi alla ricerca della ditta trasportatrice (domiciliata a Voghera) con il fine di rintracciare il conducente.

Dopo un paio d’ore, l’autotrasportatore è stato raggiunto telefonicamente ed è giunto sul posto. La motrice è stata quindi riparata e il mezzo ha potuto riprendere la marcia. Nel frattempo pesanti le ripercussioni sul traffico, con code in entrambe le direzioni.