Completamento della campagna vaccinale, materiale informativo e una serie di incontri per sensibilizzare il mondo scolastico.

E’ un percorso informativo quello condiviso nel corso di un incontro in Prefettura, presieduto dal Prefetto di Piacenza Daniela Lupo e che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia e del Direttore Generale dell’Ausl insieme ai sindaci presidenti dei Distretti Socio Sanitari, al direttore dell’Ufficio Scolastico provinciale, ai dirigenti scolastici della Provincia, alla Consulta Provinciale degli Studenti e alle associazioni dei genitori. “Già nei prossimi giorni – spiega la Prefettura -, un ristretto gruppo di lavoro, predisporrà materiale informativo di pronta diffusione, anche in lingue straniere, mediante canali social, siti istituzionali e media. Successivamente, a partire dalla fine del mese di agosto, saranno calendarizzati una serie di incontri congiunti Ausl e dirigenti scolastici, per una più precisa e dettagliata informazione sul tema vaccini, in termini di opportunità per una ripresa stabile delle attività scolastiche in presenza”.

“Fermo restando – viene sottolineato – l’osservanza di comportamenti scrupolosi «esportabili a ogni contesto della vita di relazione»: rispettare le distanze, evitare contatti diretti interpersonali laddove possibile, utilizzare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani”.