Canottieri Ongina, il laterale Bartoli saluta e passa alla Wimore Energy Parma

Si separano le strade di Alessandro Bartoli e della Canottieri Ongina.

Come si apprende da una nota del club, infatti, il laterale è da poco approdato alla Wimore Energy Parma, sempre in serie B. “La Canottieri Ongina – si legge – saluta e ringrazia il laterale Alessandro Bartoli, nei mesi scorsi tra i protagonisti della cavalcata arrivata fino alla finale play off di serie B maschile. Ad Alessandro – fresco di approdo alla Wimore Energy Parma, sempre in serie B – va anche l’in bocca al lupo per il futuro”.