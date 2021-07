Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink) di bronzo agli Italiani Juniores su strada

Medaglia di bronzo tricolore per il VO2 Team Pink ai campionati italiani Donne Juniores su strada, andato di scena domenica 4 luglio a Boario Terme (Brescia). Il sodalizio piacentino ha cercato di difendere la maglia di campionessa italiana conquistata lo scorso ottobre a Sarcedo (Vicenza) da Francesca Barale. Il bis di specialità non è arrivato, ma la società del presidente Gian Luca Andrina si è confermata ai vertici della categoria grazie al terzo posto conquistato da Carlotta Cipressi.

La “panterina” forlivese – classe 2003 – ha sprintato per la medaglia d’argento, venendo superata al fotofinish solamente dalla ligure Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), mentre il titolo è andato alla marchigiana Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), che è scattata all’ultimo giro sull’ascesa del Muro di Cornaleto involandosi verso il traguardo di Corso Italia per un arrivo in solitaria.

Per il VO2 Team Pink, anche il nono posto di Francesca Barale, campionessa italiana uscente e protagonista della gara con una brillante azione a circa 35 chilometri dal termine, raggiungendo il precedente terzetto di attaccanti (Martina Silvestri, Gaia Segato ed Emma Redaelli). Successivamente, l’ossolana ha provato l’azione in solitaria, presentandosi da sola a cavallo dell’ultima tornata del campionato tricolore. La sua azione, però, è andata a esaurirsi, al pari di quelle successive di Romina Costantini e di Elena Contarin. L’ultimo guizzo, invece, è stato quello della marchigiana Ciabocco, che invece è andato a buon fine festeggiando così il tricolore.

Per la Cipressi, si tratta della seconda medaglia italiana in questo 2021 dopo l’argento centrato ai tricolori cronometro di giugno a Faenza alle spalle proprio della Barale.

“Abbiamo cercato di anticipare – spiega il direttore sportivo Stefano Peiretti – quella che poteva essere una scontata azione sulla salita conclusiva per provare a sparigliare le carte in tavola. Abbiamo attaccato con Francesca Barale per vedere se qualcuna seguiva l’azione. Purtroppo, non è andata a buon fine, seppur dietro le nostre ragazze hanno cercato di rompere i cambi. Successivamente, non sono riuscite a seguire l’allungo di Romina Costantini in quella che sarebbe stata un’ottima azione. In ogni modo, chiudiamo con il terzo posto di Carlotta Cipressi, un risultato di valore essendo comunque una medaglia italiana”.

Risultati

Campionato italiano Donne Juniores su strada: 1° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) 80 chilometri 800 metri in 2 ore 10 minuti 54 secondi, media 37,036 chilometri orari, 2° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) a 9 secondi, 3° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink), 4° Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team), 5° Sara Fiorin (Cicli Fiorin Piemonte) a 13 secondi, 6° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon), 7° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago), 8° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team), 9° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 10° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile).

Nella foto di Fabiano Ghilardi, Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink) con la medaglia di bronzo conquistata al campionato italiano su strada Donne Juniores a Boario