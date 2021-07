Carrelli saliscale: cosa sono e quando è bene utilizzarli

I saliscale sono una tipologia di carrelli generalmente con il corpo in metallo, studiati per trasportare oggetti pesanti su per le scale; per tale scopo sono dotati di un sistema di ruote particolare o cingoli, generalmente tre, disposte radialmente il che consente al mezzo di salire i gradini evitando di far affaticare chi trasporta l’oggetto.

I carrelli saliscale sono sia a motore che senza e sono tutti dotati di una struttura metallica e cinture di sicurezza per assicurare il prodotto o materiale da trasportare in tutta sicurezza.

A cosa servono i carrelli saliscale

In linea generale i carrelli saliscale si suddividono in due grandi gruppi principali in base alla loro classe di utilizzo, infatti è possibile suddividerli in carrelli per il trasporto di persone e carrelli per il trasporto merci.

Alla classe dei carrelli per il trasporto di persone o comunemente conosciuti come montascale si ascrivono tutti quei carrelli e studiati ed installati per favorire la mobilità di persone disabili o che comunque hanno difficoltà a deambulare perché anziani o magari infortunati. I carrelli saliscale per merci invece sono molto utilizzati per spostare oggetti ingombranti come mobili, mattoni e tanto altro quindi i campi di utilizzo principali sono quello traslochi, l’edilizia ed affini.

Tipologie di carrelli saliscale

Come già accennato i saliscale si suddividono in due grandi gruppi quelli a ruote e quelli a cingoli. Ecco nel dettaglio tutte le differenze e particolarità sia dell’uno che dell’altro tipo.

Nel caso di un carrello saliscale elettrico con cingoli il movimento viene facilitato proprio dalla presenza di questi ultimi che tendono a distribuire tutto il peso messo sul carrello su più gradini piuttosto che uno solo.

Questa tipologia di carrello è in grado di supportare maggior peso infatti trasportano tranquillamente anche 600 kg, e offrire maggior comfort e stabilità del carico sul carrello stesso.

D’altro canto però i carrelli saliscale elettrici dotati di ruote sono decisamente più economici dei carrelli visti in precedenza; essendo infatti disponibili in diverse misure e portate possono essere impiegati anche sulle scale molto molto strette come quella a chiocciola senza rischiare di danneggiare le strutture o rovinare ciò che si sta trasportando.

Questi saliscale presentano una particolarità ossia l’operatore deve possedere una grande abilità e manualità ed essere bravo a bilanciare il peso del carico posto sul carrello per evitare danni a ciò che viene trasportato.

I limiti di peso trasportabili sono vari a seconda del modello ma in linea di massima superano tutti abbondantemente i 150 chilogrammi, anche per il modello di carrello più economico.