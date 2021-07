Caso positivo con sospetta variante delta “Chi era al Lux la notte del 27 giugno faccia il tampone”

L’Azienda Usl di Piacenza ha rilevato un caso di positività al coronavirus (sospetta variante delta), in una persona che ha frequentato la discoteca Lux di Piacenza nella notte tra il 27 e il 28 giugno, dalle ore 22 all’1.30.

Per questo l’Azienda Usl rivolge un appello a tutti coloro che erano presenti nel locale nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 giugno, a prendere contatto con il dipartimento di Sanità pubblica per effettuare un tampone molecolare. I presenti alla serata, negli orari indicati, possono rivolgersi ai numeri 0523.317830 (dalle ore 8.30 alle 17.30) o 3311358947 (fino alle 16.30) o scrivere una mail a malinfpc@ausl.pc.it con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere richiamati dagli operatori.