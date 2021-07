Cerimonia di premiazione, nella suggestiva piazza di Castell’Arquato, per il premio Illica 2021, 32esima edizione del riconoscimento, a cadenza bienale, dedicato al celebre librettista, scrittore e giornalista, Luigi Illica.

Una serata di gala, quella andata in scena il 24 luglio, che ha chiuso un ricco programma iniziato il sabato precedente e articolato in due concerti, con protagonisti gli allievi del Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, intervallati da un interessante dibattito conversazione improntato sulla figura dello stesso Illica. Quest’anno il premio è stato assegnato, alla memoria, alla celebre soprano Eugenia Ratti: un omaggio alla grande cantante genovese recentemente scomparsa all’età di 87 anni dopo una carriera assai lusinghiera ai tempi di Maria Callas. Nell’occasione sono inoltre stati premiati il soprano Maria Agresta, il tenore e ministro della cultura della Georgia Maisuradze Badri (impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali); il direttore artistico della Fondazione del Teatro Municipale di Piacenza, Cristina Ferrari; la presidentessa dell’orchestra Toscanini, Carla Di Francesco. L’Illica d’oro è stato invece assegnato alla giornalista Monica Maggioni.

Foto 2 di 2



Quindi spazio all’opera con l’ottava edizione del Festival Illica, con la partecipazione della Bazzini Consort Orchestra di Brescia e la supervisione artistica e musicale di Fabrizio Cassi, con esecuzioni di atti delle opere Boheme e Madame Butterfly e brani scelti dall’Andrea Chenier.