Centauro sbalzato a terra dopo lo scontro con un’auto alla Mottaziana

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno e mezzo del 20 luglio, sulla strada provinciale che da San Nicolò conduce a Borgonovo.

Un uomo di 62 anni, mentre era in sella al suo scooter, si è scontrato con un’auto che era in svolta in una strada laterale in corrispondenza con la frazione Mottaziana.

È stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni.

Nell’impatto ha riportato vari traumi, ed è quindi stato trasportato all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale.