Ciclismo, Cadeo Carpaneto in luce ai campionati regionali giovanili su pista a Forlì

Cadeo Carpaneto protagonista in pista ieri (giovedì) a Forlì nel campionato emiliano romagnolo giovanile.

Il sodalizio del presidente Mauro Veneziani ha partecipato alla competizione con 10 atlete, sfiorando a più riprese il podio. Nelle Allieve, nella Velocità a squadre la bresciana Asia Zanelli e l’alessandrina Marisol Dalla Pietà hanno conquistato il quarto posto, centrando la finale dopo le qualifiche senza però trovare poi il guizzo che le avrebbe proiettate sul podio. Inoltre, qualche buon spunto nelle varie prove che componevano l’Omnium: quinta la Zanelli nella Tempo Race, stesso piazzamento per Alessia Sgrisleri nell’Eliminazione. Nelle Esordienti, invece, la bresciana Desirée Bani si è messa in luce nell’Omnium di categoria chiudendolo al quinto posto con un’ottima Corsa a punti, oltre a conquistare in apertura la sesta posizione nella prova a sé stante dei 200 metri cronometrati.

Risultati

Scratch Allieve (prima prova Omnium): 1° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 2° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Alessia Di Pilato (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 4° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 5° Linda Ferrari (Ciclismo VO2 Team Pink), 6° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese)

Tempo Race Allieve (seconda prova Omnium): 1° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Giulia Pozielli (Bicifestival), 4° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese), 5°Asia Zanelli (Cadeo Carpaneto), 6°Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Eliminazione Allieve (terza prova Omnium): 1° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Giorgia Tagliavini (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 5° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto), 6° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Classifica finale Omnium Endurance Donne Allieve dopo Corsa a punti: 1° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 141 punti, 2° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 126 punti, 3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 102 punti, 4° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese) 92 punti, 5° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 91 punti, 6° Alessia Di Pilato (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 89 punti

Velocità a squadre Allieve: 1° Valentina Zanzi-Alessia Di Pilato (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 33” 439, 2° Camilla Lazzari-Elena Guglielmi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 33” 960, 3° Irma Siri-Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 34” 597, 4° Asia Zanelli-Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) 35” 360.

Tempo Race Donne Esordienti (prima prova Omnium): 1° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese), 2° Sara Veneri (Cavriago), 3° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 4° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 5° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori), 6° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese)

Eliminazione Donne Esordienti (seconda prova Omnium): 1° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 2° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori), 3° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 4° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese), 5° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Classifica finale Omnium Endurance Donne Esordienti dopo Corsa a punti: 1° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese) 91 punti, 2° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 88 punti, 3° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese) 86 punti, 4° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori) 83 punti, 5° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 61 punti, 6° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 52 punti

200 metri cronometrati Donne Esordienti: 1° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 13” 793, 2° Martina Conti (Pedale Azzurro Rinascita) 14” 195, 3° Alena Andreacci (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 14” 280, 4° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese) 14” 324, 5° Margot Buldrini (Bicifestival) 14” 512, 6° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 14” 545.