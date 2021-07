Ciclismo, convocazioni tricolori per Ciclismo giovanile VO2 Team Pink e Cadeo Carpaneto

Convocazioni tricolori per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink e il Cadeo Carpaneto in in vista dei campionati italiani giovanili su pista in programma da mercoledì a sabato al velodromo di San Giovanni al Natisone (Udine).

Le chiamate sono concentrate nella categoria Allieve: a difendere i colori dell’Emilia Romagna per il VO2 Team Pink saranno la piacentina Arianna Giordani, la ligure Irma Siri e le reggiane Linda Ferrari e Giorgia Tagliavini, mentre la torinese Vittoria Grassi difenderà i colori del Piemonte. Per quanto riguarda il Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino presieduto da Mauro Veneziani, correranno tra le Allieve la bresciana Asia Zanelli e l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, mentre nelle Esordienti ci sarà la bresciana Desirée Bani, neocampionessa regionale su strada.