Ciclismo, esordienti e allieve del Cadeo Carpaneto in gara in Trentino

Trasferta trentina per il settore giovanile femminile del Cadeo Carpaneto, di scena domenica 4 luglio a Palù di Giovo (Trento) nel primo Trofeo Simoni.

Alle 14 il via per le Esordienti (28 chilometri), mentre alle 15,40 partirà la gara per Allieve sulla distanza di 39 chilometri. Il sodalizio piacentino sarà rappresentato da Asia Zanardini, Desirée Bani, Giulia Binda, Klea Kolasi, Vanessa Moreschi, Maya Tagliente (Donne Esordienti), Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Camilla Tenca e Greta Levardi (Allieve).