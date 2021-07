Ciclismo, Irma Siri (VO2 Team Pink) campionessa regionale su pista

Giovedì da protagonisti in pista a Forlì per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, che fa incetta di risultati al campionato regionale emiliano-romagnolo al velodromo “Servadei” della città romagnola. Il sodalizio del presidente Massimo Arnesano ha portato a Piacenza una maglia giallorossa di campionessa regionale: a conquistarla, la ligure Irma Siri, vincitrice dell’Omnium Endurance Donne Allieve precedendo la romagnola Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), mentre terza è arrivata un’altra “panterina”, la reggiana Linda Ferrari, con la piacentina Arianna Giordani quinta.

Quest’ultima, in coppia con la Siri, si è messa al collo la medaglia di bronzo nella Velocità a squadre Allieve. Infine, nelle Esordienti sesta posizione nell’Omnium Endurance per la “panterina” reggiana Giulia Casubolo, in evidenza pur essendo al primo anno in categoria.

Risultati

Scratch Allieve (prima prova Omnium): 1° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 2° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Alessia Di Pilato (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 4° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 5° Linda Ferrari (Ciclismo VO2 Team Pink), 6° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese)

Tempo Race Allieve (seconda prova Omnium): 1° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Giulia Pozielli (Bicifestival), 4° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese), 5°Asia Zanelli (Cadeo Carpaneto), 6°Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Eliminazione Allieve (terza prova Omnium): 1° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Giorgia Tagliavini (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 5° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto), 6° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Classifica finale Omnium Endurance Donne Allieve dopo Corsa a punti: 1° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 141 punti, 2° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 126 punti, 3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 102 punti, 4° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese) 92 punti, 5° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 91 punti, 6° Alessia Di Pilato (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 89 punti

Velocità a squadre Allieve: 1° Valentina Zanzi-Alessia Di Pilato (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 33” 439, 2° Camilla Lazzari-Elena Guglielmi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 33” 960, 3° Irma Siri-Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 34” 597, 4° Asia Zanelli-Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) 35” 360.

Tempo Race Donne Esordienti (prima prova Omnium): 1° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese), 2° Sara Veneri (Cavriago), 3° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 4° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 5° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori), 6° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese)

Eliminazione Donne Esordienti (seconda prova Omnium): 1° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 2° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori), 3° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 4° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese), 5° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Classifica finale Omnium Endurance Donne Esordienti dopo Corsa a punti: 1° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese) 91 punti, 2° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 88 punti, 3° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese) 86 punti, 4° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori) 83 punti, 5° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 61 punti, 6° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 52 punti

200 metri cronometrati Donne Esordienti: 1° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 13” 793, 2° Martina Conti (Pedale Azzurro Rinascita) 14” 195, 3° Alena Andreacci (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 14” 280, 4° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese) 14” 324, 5° Margot Buldrini (Bicifestival) 14” 512, 6° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 14” 545.

Nelle foto, Irma Siri e Linda Ferrari (VO2 Team Pink) sul podio a Forlì