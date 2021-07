Ciclismo su pista, Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) sesta a Pordenone

Piazzamento in pista per Aurora Mantovani, portacolori del VO2 Team Pink in evidenza giovedì 22 luglio a Pordenone. Nella gara di classe 1 UCI, nell’Americana (corsa con la piemontese Beatrice Caudera) la “panterina” milanese – classe 2002 – ha centrato il sesto posto prima di disputare anche la Corsa a punti, rinviata di qualche ora per il maltempo e chiusa all’ottava posizione.

Risultati

Madison Pordenone: 1° Anna Nahirna-Kseniia Fedotova (Nazionale Ucraina) 56 punti, 2° Valentina Basilico-Sara Fiorin (Rappresentativa regione Piemonte) 27 punti, 3° Petra Machalkova-Tereza Medvedova (Team Slovacchia) 25 punti, 4° Yuliia Biriukova-Viktoriia Alieksieieva (Nazionale Ucraina) 15 punti, 5° Francesca Selva-Giulia Affaticati (T Red Factory Racing) 15 punti, 6° Aurora Mantovani-Beatrice Caudera (VO2 Team Pink/Gauss Fiorin) 3 punti.