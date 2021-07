Ciclista colpita al capo da un sasso caduto dal costone, è grave

Sono gravi le condizioni della donna che, mentre era in sella alla sua bici, è stata colpita accidentalmente da un frammento di roccia staccatosi dal costone di una montagna in alta Valnure.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 10 luglio alla Madonna del Roccione sulla strada provinciale della Val D’Aveto: una donna di 61 anni in sella ad una bicicletta per cicloturismo, mentre era in giro con il marito (anche lui in bici), è stata colpita in alla testa da un sasso di circa 30 cm di lunghezza che si è staccato improvvisamente dalla parete della montagna. La sessantenne è caduta a terra gravemente ferita.

Sono stati inviati sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia, l’auto medica del Pronto Soccorso di Bobbio e, da Parma, è stato fatto decollare l’elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata, l’équipe medica ha disposto di elitrasportare la donna all’Ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.